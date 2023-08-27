YÖKDİL/2 başlangıç/bitiş saati | YÖKDİL/2 kaç soru, kaç dakika sürüyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2023-YÖKDİL/2 sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos Pazar günü düzenlenecektir. Sınavın başlama saati, adaylar tarafından merak edilliyor. Bu yıl lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde kullanılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), ikinci kez düzenleniyor. Peki YÖKDİL/2 kaç soru, kaç dakika sürüyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2023-YÖKDİL/2 sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos Pazar günü düzenlenecektir. Sınavın başlama saati, adaylar tarafından merak edilliyor. Bu yıl lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde kullanılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), ikinci kez düzenleniyor. Peki YÖKDİL/2 kaç soru, kaç dakika sürüyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak.
YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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- YÖKDİL/2 başlangıç/bitiş saati | YÖKDİL/2 kaç soru, kaç dakika sürüyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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