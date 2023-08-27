YÖKDİL/2 başlangıç/bitiş saati | YÖKDİL/2 kaç soru, kaç dakika sürüyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.