2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
"2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık liselerde, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022-2023 eğitim dönemi geride kaldı. Şimdi AÖL yeni dönem ilk kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
"2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının sonuçları belli oldu. Sonuçların ardından lise eğitimine açıktan devam eden adaylar bu kez de kayıtlara odaklandı. 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıtları bekleniyor. Peki, 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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- 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
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