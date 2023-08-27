"2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının sonuçları belli oldu. Sonuçların ardından lise eğitimine açıktan devam eden adaylar bu kez de kayıtlara odaklandı. 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıtları bekleniyor. Peki, 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?