YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YÖKDİL) /1 için başvuru süreci başladı.Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte başvuru tarihleri ve sınav ile ilgili detaylar...