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YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr

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YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr

"YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YÖKDİL/1 başvuruları için son günler yaklaşırken adaylar, geç başvuru tarihlerini de araştırıyor. İşte YÖKDİL sınav tarihi, başvuru ücreti hakkında merak edilenler...

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YÖKDİL) /1 için başvuru süreci başladı.Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte başvuru tarihleri ve sınav ile ilgili detaylar...

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri açıklandı.

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak Çarşamba günü başladı ve 17 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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