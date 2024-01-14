YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr
"YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YÖKDİL/1 başvuruları için son günler yaklaşırken adaylar, geç başvuru tarihlerini de araştırıyor. İşte YÖKDİL sınav tarihi, başvuru ücreti hakkında merak edilenler...
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YÖKDİL) /1 için başvuru süreci başladı.Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte başvuru tarihleri ve sınav ile ilgili detaylar...
2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri açıklandı.
2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak Çarşamba günü başladı ve 17 Ocak 2024'e kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.
2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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- YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr
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