BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 15 Ocak Pazartesi okullar hangi illerde tatil? Rize, Zonguldak, Hakkari...

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, 15 Ocak Pazartesi günü Doğu illerinde yoğun kar yağışı devam ederken, İstanbul'da da karlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, özellikle öğrencilerin son hafta okulların durumunu merak etmelerine neden oluyor. Peki, bugün okul var mı, yok mu? İşte konuya ilişkin detaylar...