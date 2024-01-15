BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 15 Ocak Pazartesi okullar hangi illerde tatil? Rize, Zonguldak, Hakkari...
"Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Pazartesi günü için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre, yağışların özellikle Şırnak'ın doğusu ve Hakkari üzerinde yer yer yoğunlaşacağı belirtiliyor. İşte kar tatili olan iller listesi 2024!
Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, 15 Ocak Pazartesi günü Doğu illerinde yoğun kar yağışı devam ederken, İstanbul'da da karlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, özellikle öğrencilerin son hafta okulların durumunu merak etmelerine neden oluyor. Peki, bugün okul var mı, yok mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!
Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
AKOM'dan paylaşılan açıklamaya göre İstanbul'da sıcaklık artıyor:
İstanbul'da hafta boyunca (Salı hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden (14 Ocak) itibaren artarak 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
15 OCAK PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER!
Hakkari
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve olası buzlanma riski düşünülerek, tüm okullarımızda 15 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Trabzon
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada şu şekilde:
Artvin
Artvin'de 15 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Artvin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları sonrası meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan illerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Giresun
Giresun'da kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 15 Ocak 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün ara verilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
- 2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...
- Karatay, Kulu, Meram ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Hadim, Halkapınar, Hüyük ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Derbent, Derebucak, Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Ahmetli, Akhisar, Alaşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Cihanbeyli, Çeltik, Çumra belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."
- Konya Ahırlı, Akören, Akşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklisine müjde! Miktar yükseldi! 15.000 TL nakit verilecek! En yüksek...
- YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr