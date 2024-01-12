VBS E-OKUL KAPANDI MI? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2024? e-Devlet öğrenci bilgi sistemi!
"e-Okul ne zaman kapanacak 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dönem sonu yaklaşırken, öğretmenler ve öğrenciler 15 tatil öncesinde MEB Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden son işlemlerini gerçekleştiriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, e-Okul kapanış tarihini merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
2023-2024 eğitim yılı 1. dönemin sona ermesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden çeşitli bilgileri sorgulamaya başladı. 1. dönem not girişi son tarihi, e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağı ve sistem üzerinden hangi bilgilerin sorgulanabileceği gibi konular merak ediliyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?
VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Not girişlerinin 15 Tatilden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul platformu, öğrencilerin not bilgilerine ulaşabilmesi için karne döneminde de erişime açık olmaya devam edecek. Yapılan güncelleme ile birlikte, not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması yerine, karne gününe kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.
E-OKUL VBS NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI
NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-DEVLET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
İlk olarak, tarayıcınızın adres çubuğuna "https://eokul.meb.gov.tr/" adresini yazın ve siteye gidin.
Sağ üst köşede bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak giriş ekranına yönlendirileceksiniz.
Açılan sayfada, "e-Devlet" sistemine giriş yapmanız gerekecek. Eğer e-Devlet şifreniz varsa, kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet'ten şifre almak için yönergeleri takip edebilirsiniz.
İkinci aşamada, öğrencinin kimlik bilgilerini ve okul bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler genellikle nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafını içerir.
Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra, "Giriş" veya "Tamam" butonuna tıklayarak sisteme girebilirsiniz.
Bu adımları takip ederek, E-Okul VBS sistemine başarılı bir şekilde giriş yapabilir ve öğrenci ile ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz.
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