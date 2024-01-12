VBS E-OKUL KAPANDI MI? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2024? e-Devlet öğrenci bilgi sistemi!

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, tarayıcınızın adres çubuğuna "https://eokul.meb.gov.tr/" adresini yazın ve siteye gidin.

Sağ üst köşede bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak giriş ekranına yönlendirileceksiniz.

Açılan sayfada, "e-Devlet" sistemine giriş yapmanız gerekecek. Eğer e-Devlet şifreniz varsa, kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, e-Devlet'ten şifre almak için yönergeleri takip edebilirsiniz.

İkinci aşamada, öğrencinin kimlik bilgilerini ve okul bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler genellikle nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafını içerir.

Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra, "Giriş" veya "Tamam" butonuna tıklayarak sisteme girebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, E-Okul VBS sistemine başarılı bir şekilde giriş yapabilir ve öğrenci ile ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz.