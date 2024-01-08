2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları için adaylar, heyecanla tarih araştırmalarına başladı. Yeni yılın ilk YÖKDİL sınavına girmeye hazırlanan adaylar, başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. YÖKDİL sınavına katılacak olan adaylar için başvuru tarihleri büyük bir önem taşıyor. Peki YÖKDİL/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YÖKDİL hangi tarihte?

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?