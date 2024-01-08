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YÖKDİL/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YÖKDİL hangi tarihte?

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Giriş Tarihi: 08.01.2024
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YÖKDİL/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YÖKDİL hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları için heyecanlı bir geri sayım başladı. 2024 yılının ilk YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek başvuru tarihini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminin ardından, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı.

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları için adaylar, heyecanla tarih araştırmalarına başladı. Yeni yılın ilk YÖKDİL sınavına girmeye hazırlanan adaylar, başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. YÖKDİL sınavına katılacak olan adaylar için başvuru tarihleri büyük bir önem taşıyor. Peki YÖKDİL/1 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM YÖKDİL hangi tarihte?

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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