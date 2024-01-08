Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? MEB duyurdu! 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi netleşti!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarındaki yönetici görevlendirmesi ve öğretmenlerin yer değiştirme sürecine dair takvim, resmi olarak yayımlandı. Bu kapsamda, öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ile ilgili süreç belirlendi. Yapılan duyuruya göre, öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları, belirlenen takvime göre yapılacak. Peki öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için beklenen yer değiştirme takvimi açıklanarak, yönetici görevlendirmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yer değiştirme takviminin belirlenmesi, öğretmenlerin kariyer planlamalarında önemli bir etken olduğundan, bu süreçle ilgili güncel bilgiler aratılıyor.
Açıklanan takvime göre yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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