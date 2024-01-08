Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman, hangi ayda başlayacak? MEB duyurdu! 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi netleşti!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için beklenen yer değiştirme takvimi açıklanarak, yönetici görevlendirmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yer değiştirme takviminin belirlenmesi, öğretmenlerin kariyer planlamalarında önemli bir etken olduğundan, bu süreçle ilgili güncel bilgiler aratılıyor.