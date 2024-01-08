YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı, öğrenci ve velileri yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda meraklandırdı. İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte konuya ilişkin merak edilenler..