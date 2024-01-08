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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...

"Yarın okullar tatil olacak mı, açıklama geldi mi?" gibi sorular öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'den gelen kar ve sağanak yağış uyarılarının ardından kar tatili beklentileri artmış durumda. Peki, 9 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil mi? İşte haberin detayları...

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı, öğrenci ve velileri yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda meraklandırdı. İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte konuya ilişkin merak edilenler..

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SICAKLIK 10-15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava durumu tahminleri raporlarına göre başta mega kent İstanbul olmak üzere kent genelinde sıcaklıklar bugüne kıyasla 10-15 düşecek ve bu soğuk hava dalgası bir hafta boyunca ülkeyi terk etmeyecek. Belli bölgeler kar yağışına teslim olacak.

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

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