YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?

YÖKDİL temel soruları kitapçığı ve cevap anahtarı, 2024 yılında yapılan sınavın ardından ÖSYM tarafından erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ocak ayında başvuruları alınan YÖKDİL sınavı, 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavda adayların cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinde, sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar ise değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Sınavın tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF formatında adayların erişimine sunulacak.