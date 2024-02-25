25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?

YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024
ABONE OL
YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek oturumla birlikte adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre planlanan 2024-YÖKDİL/1 sınavı, 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu sınavın ardından, ÖSYM tarafından 2024 YÖKDİL soruları ve cevap anahtarları PDF formatında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak.

YÖKDİL temel soruları kitapçığı ve cevap anahtarı, 2024 yılında yapılan sınavın ardından ÖSYM tarafından erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ocak ayında başvuruları alınan YÖKDİL sınavı, 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavda adayların cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinde, sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar ise değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Sınavın tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF formatında adayların erişimine sunulacak.

YÖKDİL puan hesaplama tablosu 2024 YÖKDİL PUAN HESAPLAMA TABLOSU 2024

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonrası temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açılacak. Soru ve cevaplar www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

Sınav tamamlandıktan sonrası aynı gün YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YÖKDİL SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uygulamaktayız. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları 15 Mart'ta ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA