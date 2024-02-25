YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2024 AYT-TYT-YDT son tarih ve başvuru ücreti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru süreci sona eriyor. 2024 YKS başvuru tarihi adaylar tarafından merakla beklenirken, başvuruların son günü yaklaşıyor. Bu yıl YKS, Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. Adaylar, başvurularını tamamlamak için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?