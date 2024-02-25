YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2024 AYT-TYT-YDT son tarih ve başvuru ücreti
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci, 1 Şubat'ta başlamıştı ve son başvuru tarihi 29 Şubat olarak belirlenmişti. Bu süreçte adaylar, Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturum için başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş katılımlı ve önemli bir sınav olacak. Başvuruların son günü yaklaşırken adayların süreci takip etmeleri ve gerekli işlemleri zamanında tamamlamaları önem taşıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru süreci sona eriyor. 2024 YKS başvuru tarihi adaylar tarafından merakla beklenirken, başvuruların son günü yaklaşıyor. Bu yıl YKS, Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. Adaylar, başvurularını tamamlamak için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?
YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2024 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlayan YKS başvuru süreci 26 Şubat salı günü sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.
YKS oturumları için başvuru ücreti sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.
2023-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,
TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.
YKS NE ZAMAN 2024?
Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
YKS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.
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- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2024 AYT-TYT-YDT son tarih ve başvuru ücreti
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