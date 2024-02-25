YÖKDİL puan hesaplama tablosu 2024 | YÖKDİL/1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 50-55-60-65-70-80-90 puan için kaç net yapmak gerekiyor?
YÖKDİL, üniversite adaylarının yabancı dil yeteneklerini değerlendirmek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen önemli bir sınavdır. Bu yılın YÖKDİL sınavı, 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki YÖKDİL'Den en az kaç puan almalıyım? Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
YÖKDİL 1 sınavıyla birlikte adaylar, internet arama motorlarında çeşitli sorularla karşılaşıyorlar. Adaylar "YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Puan hesaplama işlemi ise sınavdan aldığınız doğru ve yanlış cevap sayılarına göre belirlenen formül kullanılarak yapılıyor. İşte detayları...
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.
YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?
Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir:
YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder.
📍 Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL'den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).
📍 Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).
📍 Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.
📍 TUS, DUS ya da EUS'a girecek olan adayların YÖKDİL'den en az 50 puan almaları gerekmektedir.
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100]formülü kullanılacaktır.
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