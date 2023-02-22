Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girecek olan öğrenciler sınav tarihinin ertelenip ertelenmediğini merak ediyorlardı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen YÖKDİL sınavı ertelendi. Peki YÖKDİL/1 2023 sınavı ne zaman? Geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM YÖKDİL şartları neler?