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YÖKDİL/1 2023 sınavı ne zaman? Geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM YÖKDİL şartları neler?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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YÖKDİL/1 2023 sınavı ne zaman? Geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM YÖKDİL şartları neler?

YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen YÖKDİL/1 sınavı Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından ertelendi. Peki YÖKDİL/1 2023 sınavı ne zaman? Geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girecek olan öğrenciler sınav tarihinin ertelenip ertelenmediğini merak ediyorlardı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen YÖKDİL sınavı ertelendi. Peki YÖKDİL/1 2023 sınavı ne zaman? Geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM YÖKDİL şartları neler?

YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

12 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 27 Şubat 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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