22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM'den YÖKDİL/1 kararı: Sınav 26 Mart'a ertelendi

ÖSYM'den YÖKDİL/1 kararı: Sınav 26 Mart'a ertelendi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.02.2023
ABONE OL
ÖSYM’den YÖKDİL/1 kararı: Sınav 26 Mart’a ertelendi

Son dakika haberleri... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca uygulanma tarihi 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 26 Mart'a ertelendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA