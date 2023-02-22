22 Şubat 2023, Çarşamba
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ALES1 sınavı ne zaman? 2023 ALES başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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ALES1 sınavı ne zaman? 2023 ALES başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU!

ALES başvuru tarihi uzun süredir merak konusu oluyordu. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin son dakika açıklamasını yayınladı. Sınav hakkında detaylar merak konusu oldu. ALES 1 sınavının başvuruları 1 Mart'a kadar devam edecek. Peki, ALES1 sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? işte, detaylar...

ALES başvuruları 22 Şubat itibarıyla başladı! ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin son dakika açıklamasını yayınladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının başlamasıyla birlikte başvuru ekranı ve ücreti ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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ALES1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES sınav başvurusu bugün başladı. ALES başvuruları; ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

ALES BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

ALES sınavı başvuru ücret 185 TL'dir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınavücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES başvuru ücreti; bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunanşubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lereyönlendirebilecektir.

• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)
• Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücretyatırılmaz.)
• İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıSınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanındankredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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