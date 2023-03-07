YÖKDİL/1 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak? İngilizce, Arapça... ÖSYM tarihleri güncelledi!

2023-YÖKDİL/1sınavına başvuran tüm adaylar, 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır." sözleri kullanıldı.