YÖKDİL/1 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak? İngilizce, Arapça... ÖSYM tarihleri güncelledi!
YÖKDİL sınavı gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle ertelendi. 12 Mart tarihinde gerçekleşmesi planlanan sınavın yeni tarihine ilişkin detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. 1-6 Mart aralığında geç başvuruları gerçekleşen sınav iki hafta ertelendi. İşte ÖSYM'den konuya ilişkin son dakika açıklamaları...
YÖKDİL sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Binlerce öğrencinin gireceği 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 6 Şubat günü gerçekleşen 2 büyük deprem sebebiyle ertelendi. Geç başvurular ise 6 Mart Pazartesi itibarıyla son buldu. Peki YÖKDİL/1 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
GEÇ BAŞVURULAR BİTTİ Mİ?
YÖKDİL 1 geç başvuruları 2-6 Mart 2023 saat 23.59 itibarıyla son buldu.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ERTELEME AÇIKLAMASI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, "ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023- YÖKDİL/1sınavı yapılmayacaktır. 2023-YÖKDİL/1sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.
2023-YÖKDİL/1sınavına başvuran tüm adaylar, 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır." sözleri kullanıldı.
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