MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ geç başvuru zamanı geçti mi, bitti mi?
"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ 2023 için geri sayım başladı. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen MSÜ için yeni tarih belli oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ geç başvuru zamanı geçti mi, bitti mi?
"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ geç başvuru zamanı geçti mi, bitti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ için geri sayım başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ geç başvuru zamanı geçti mi, bitti mi?
MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2023?
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ÖSYM sınav takvimini değiştirerek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı.Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri dışında kalan sınav merkezlerinde MSÜ sınavları düzenlenecek.
2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek.
2023 TUS 1. dönem sınavının daha önce 26 Mart'ta yapılması planlanıyordu. Deprem nedeniyle Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek.
ÖSYM YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.
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