MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ geç başvuru zamanı geçti mi, bitti mi?

ÖSYM YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.