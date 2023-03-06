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LGS 2023 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav başvuruları ertelendi mi, tarih açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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LGS 2023 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav başvuruları ertelendi mi, tarih açıklandı mı?

"LGS 2023 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından okullar kademeli olarak açılırken, Bakan Özer LGS 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağını bildirmişti. Şimdi ise gözler LGS sınavı ertelenecek mi? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, LGS 2023 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav başvuruları ertelendi mi, tarih açıklandı mı?

"LGS 2023 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav başvuruları ertelendi mi, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki eğitim öğretimin illerin durumuna göre açılacağını bildirirken LGS sınavına da değindi. Peki, LGS 2023 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav başvuruları ertelendi mi, tarih açıklandı mı?

LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayınında açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

LGS KONULARI NELER OLACAK?

LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

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