YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2023 Kitapçık ekranı

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sınava giren adaylar kaç netleri olduğunu öğrenebilmek için cevap kitapçığını ulaşmaya çalışıyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen haber geldi. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte YÖKDİL/1 2023 kitapçık ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL Sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak.