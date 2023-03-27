YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2023 Kitapçık ekranı
YÖKDİL sonuç tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün gerçekleşen sınavın ardından adaylar sonuç tarihini ve soru kitapçığını araştırmaya başladı. Sonuçlar hakkında fikir sahibi olmak isteyenler adaylar için ÖSYM cevap anahtarını erişime açtı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sınava giren adaylar kaç netleri olduğunu öğrenebilmek için cevap kitapçığını ulaşmaya çalışıyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen haber geldi. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte YÖKDİL/1 2023 kitapçık ekranı...
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL Sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
SORULAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YÖKDİL Soruları erişime açtı. Aşağıdaki link üzerinden sorulara ulaşabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
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