LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınav 2 oturumdan oluşacak olup Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağı tarihi açıkladı ve Haziran ayının ilk haftasını işaret etti. Peki, LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacağını bildirdi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 3 Nisan 2023'ten itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler.
Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023'e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek."
Buna göre 2023 Liselere Giriş Sınavı başvuru işlemleri 3-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
SINAV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAKTIR, BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler hariç, diğer tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsiz.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Özer konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran'da açıklayacağız.
OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- "Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
- Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?
- MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...
- TOGG kurası ne zaman, ertelendi mi? Yerli ve milli otomobil TOGG ön başvuru sonuçları hangi tarihte? Kaç kişi başvurdu?
- Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
- Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....
- BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?
- YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama