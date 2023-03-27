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2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

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