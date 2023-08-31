YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç ekranı...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YÖKDİL) 2, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Yabancı dil sınavı puanı elde etmek isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği bu sınav, yılda iki kez düzenlenmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavın sonuçları ise adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları öğrenmek için beklemeye başladılar.
YÖKDİL sınavının sonuç açıklama tarihi nihayet belirlendi. Adaylar, sınavda toplamda 80 soruya cevap verme fırsatı buldu ve bu soruları yanıtlamak için 180 dakikalık bir süreleri oldu. Sınav sonuçlarının açıklanması adaylar için büyük bir önem taşıyor, çünkü bu sonuçlar sınav performanslarını ve yabancı dil yeteneklerini yansıtıyor. Yapılan açıklamalara göre, sınav takvimi gereği YÖKDİL sonuçları eylül ayında ilan edilecek.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM yayınladığı takvimle YÖKDİL sonuç tarihini de paylaştı. Buna göre YÖKDİL sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...
- Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....
- Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
- Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...
- Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?
- 16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru belgeleri...
- Aile dizisi ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi final mi yapacak, kaçıncı bölümde bitecek? Yeni sezon tarihi...