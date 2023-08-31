YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç ekranı...

YÖKDİL sınavının sonuç açıklama tarihi nihayet belirlendi. Adaylar, sınavda toplamda 80 soruya cevap verme fırsatı buldu ve bu soruları yanıtlamak için 180 dakikalık bir süreleri oldu. Sınav sonuçlarının açıklanması adaylar için büyük bir önem taşıyor, çünkü bu sonuçlar sınav performanslarını ve yabancı dil yeteneklerini yansıtıyor. Yapılan açıklamalara göre, sınav takvimi gereği YÖKDİL sonuçları eylül ayında ilan edilecek.