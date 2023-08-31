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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç ekranı...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YÖKDİL) 2, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Yabancı dil sınavı puanı elde etmek isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği bu sınav, yılda iki kez düzenlenmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavın sonuçları ise adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları öğrenmek için beklemeye başladılar.

YÖKDİL sınavının sonuç açıklama tarihi nihayet belirlendi. Adaylar, sınavda toplamda 80 soruya cevap verme fırsatı buldu ve bu soruları yanıtlamak için 180 dakikalık bir süreleri oldu. Sınav sonuçlarının açıklanması adaylar için büyük bir önem taşıyor, çünkü bu sonuçlar sınav performanslarını ve yabancı dil yeteneklerini yansıtıyor. Yapılan açıklamalara göre, sınav takvimi gereği YÖKDİL sonuçları eylül ayında ilan edilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yayınladığı takvimle YÖKDİL sonuç tarihini de paylaştı. Buna göre YÖKDİL sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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