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ÜNİVERSİTE DERS KAYIT TARİHLERİ | 2023-2024 dönemi güz yarıyılı ders seçimleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Hazırlık ve 1.'nci sınıflar....

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Giriş Tarihi: 31.08.2023
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ÜNİVERSİTE DERS KAYIT TARİHLERİ | 2023-2024 dönemi güz yarıyılı ders seçimleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Hazırlık ve 1.’nci sınıflar....

Üniversite kayıt süreçlerinin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin meraklı gözleri kayıt işlemlerinin son tarihine çevrildi. Henüz kayıt yaptırmamış adaylar, resmi kayıt son tarihini öğrenmek için araştırmalarına hız verdiler. Bununla birlikte, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündemine ders seçimleri geldi.

Üniversite kayıt süreçlerinin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin meraklı gözleri kayıt işlemlerinin son tarihine çevrildi. Henüz kayıt yaptırmamış adaylar, resmi kayıt son tarihini öğrenmek için araştırmalarına hız verdiler. Bununla birlikte, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündemine ders seçimleri geldi.

2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim yılı güz dönemi ders seçme ve kayıt işlemleri, her üniversiteye göre farklılık gösteriyor.

Üniversite kesin kayıt işlemlerinin ardından, ders seçme sürecinin de başlaması bekleniyor.

Bu konuda sağlıklı bilgi alabilemek için öğrencilerin, kendi üniversitelerinin akademik takvimi ve WEB sitesindeki resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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