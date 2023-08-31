Lise yurt başvuru sonuçları e-Okul 2023-2024 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları nereden öğrenilir, istenilen belgeler neler? Meb.gov.tr

2023 YATILI LİSE BAŞVURU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 31 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Ancak Bakanlık, sonuçların ilan edileceği saate ilişkin bilgi paylaşmadı. Yatılı lise başvuru sonuçlarının saat 10.00'da MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.