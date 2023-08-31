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Lise yurt başvuru sonuçları e-Okul 2023-2024 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları nereden öğrenilir, istenilen belgeler neler? Meb.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Lise yurt başvuru sonuçları e-Okul 2023-2024 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları nereden öğrenilir, istenilen belgeler neler? Meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği ve 1 milyondan fazla lise adayının katıldığı LGS sınavının ardından, pansiyonlarda kalmak isteyen veya velisinin yaşadığı şehir dışında bir okulu tercih eden öğrencilerin heyecanla beklediği an geldi. Yatılı lise başvuru sonuçlarına dair tüm merak edilen bilgiler, öğrenci ve veliler tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ardından, 8. sınıf mezunu öğrencilerin yoğun ilgisi yatılı liselere yönelik başvuru sonuçlarına yoğunlaştı. Yatılı lise tercihi yapmış öğrenciler, başvurularının sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31 Ağustos Perşembe günü açıklayacağı yatılı lise başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar haberimizde...

2023 YATILI LİSE BAŞVURU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 31 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Ancak Bakanlık, sonuçların ilan edileceği saate ilişkin bilgi paylaşmadı. Yatılı lise başvuru sonuçlarının saat 10.00'da MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

LİSE YURT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023-2024 DÖNEMİ İÇİN TIKLAYIN!

e-Okul üzerinden alınan yatılı lise başvurularının sonuçları da yine e-okul üzerinden sorgulanabilecek. Bakanlığın resmi sitesinde yayımlaması beklenen yatılı lise başvuru sonuçlarının erişime açıldığı duyurusunun ardından adaylar, TC kimlik numaraları ve e-okul şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

PARASIZ YATILI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi.

2- Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu.

3- "Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına" dair AİLE HEKİMİNDEN alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

4- Öğrencinin bir önceki öğretim yılında okul değiştirme cezası almadığına dair yazı

5- Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten)

6- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek – 1) (Öğrenci ailesinin 2022 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 46.000,- TL'yi aşmamalıdır)

*Anne ve babanın 2022 yılı maaş durumunu gösteren kurum amirinin onayladığı belge.

*Çalışmayanlar için SGK kayıt belgesi.

*Aile, gelirini belge ile beyan etmek zorundadır.

*Ailenin tüm gelirleri (prim, ek ders ücreti, emekli ikramiyesi, promosyon, fazla mesai, kira geliri vb) beyan edilmek zorundadır.

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