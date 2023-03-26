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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavda kalem silgi veriliyor mu? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavda kalem silgi veriliyor mu? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Bugün gerçekleşecek olan YÖKDİL/1 sınavına girecek olan adaylar herhangi bir aksilik yaşamamak amacıyla son bir detaylara göz atıyor. Arama motorlarında "YÖKDİL yanlış doğruyu götürür mü?", "YÖKDİL kalem veriliyor mu?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavda kalem silgi veriliyor mu? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 12 Mart tarihinde gerçekleşecek olan sınav 26 Mart Pazar gününe ertelendi. Sınava girecek olan adaylar sınava ilişkin detaylar araştırmaya başladı. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavda kalem silgi veriliyor mu? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte merak edilenler haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YÖKDİL sınav süresi 180 dakikadır. YÖKDİL sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.

SINAV KAÇ SORU?

2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13:15'te sona erecek.

YÖKDİL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesini ek olarak fotoğrafı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

YÖKDİL'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YÖKDİL'de cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mart tarihinde gerçekleşen 2023 YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak.

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