Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş’ta okullar ne zaman açılacak?

Bu illerde eğitim-öğretimin 27 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını aktaran Özer, "Yapılan istişarelerden sonra bu 3'üncü kategoride yer alan 4 ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık. Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ve ilçelerin tamamında değil; hayatın normalleştiği illerde eğitim-öğretime inşallah başlayacağız.