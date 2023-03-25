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Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş’ta okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı illerde eğitim ve öğretime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesinde okulların illere göre açılacağını bildirmişti. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman okulların açılış tarihi...

"Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?" sorusu uzun süredir araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullar kademeli olarak açılırken, çadırkentte eğitime devam eden Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman için gözler yapılacak açıklama çevrildi. MEB açıklamasına göre 3. kategoride bulunan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar kademeli olacak başlayacak. Peki, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Özer, deprem felaketinden etkilenen şehirlerin kategorize edildiğini, ilk 2 kategoride yer alan 6 kentte eğitim-öğretimin başladığını hatırlatıp, 3'üncü kategorideki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'a ilişkin bilgi verdi.

Bu illerde eğitim-öğretimin 27 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını aktaran Özer, "Yapılan istişarelerden sonra bu 3'üncü kategoride yer alan 4 ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık. Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ve ilçelerin tamamında değil; hayatın normalleştiği illerde eğitim-öğretime inşallah başlayacağız.

Bu kapsamda Malatya ilimizde; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende, Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman ilimizde; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde, Kahramanmaraş ilimizde Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'da ise Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağız" dedi.

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