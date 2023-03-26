MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına ilişkin detaylar öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenen sınavın tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023 MSÜ ne zaman, hangi gün? İşte Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı!
MSÜ ne zaman, hangi gün sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sınava ilişkin detayları araştırıyor. Peki MSÜ ne zaman, hangi gün? 2023 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2023 MSÜ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.
Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ÖSYM'DEN ERTELEME DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
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