MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...

MSÜ ne zaman, hangi gün sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sınava ilişkin detayları araştırıyor. Peki MSÜ ne zaman, hangi gün? 2023 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2023 MSÜ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.