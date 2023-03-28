"YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 138 bin 27 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) yapıldı. Lefkoşa ve Bişkek ile 79 ilde düzenlenen sınavda 19 bin 363 kişi görev aldı. Sınav için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanıldı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?