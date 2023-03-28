YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi 2023'te belirtildi. Buna göre YKS geç başvuruları 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. YKS geç başvuru ücretleri de bu tarihlerde yatırılacak. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak. YKS başvuru ücreti oturum başına 115 TL olarak açıklanmıştı.