YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
YKS geç başvuru tarihleri başvurularını henüz gerçekleştirmemiş öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı geri sayım başladı. Peki YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? 2023 üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, YKS geç başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...
"YKS geç başvuru tarihileri açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler geç başvuru sürecinin ayrıntılarına çevrildi. Başvuruları kaçıranlar, tarih araştırmaları yapmaya başladı. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak, geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi 2023'te belirtildi. Buna göre YKS geç başvuruları 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. YKS geç başvuru ücretleri de bu tarihlerde yatırılacak. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak. YKS başvuru ücreti oturum başına 115 TL olarak açıklanmıştı.
2023 ÜNİVERSİTE SINAVI SAAT KAÇTA?
Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS üç oturum olarak yapılacak. Buna göre YKS tarihleri ve saatleri şöyle:
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023, saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 18 Haziran 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) de 18 Haziran 2023 tarihinde saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
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