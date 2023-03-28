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Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı, başlayacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı 2023? YÖK SON AÇIKLAMALAR...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı, başlayacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı 2023? YÖK SON AÇIKLAMALAR...

"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı, başlayacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim için Nisan ayında değerlendirme yapılacağı belirtilmişti. Bu süreçte YÖK tarafından gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı, başlayacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı 2023? YÖK SON AÇIKLAMALAR...

"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı, başlayacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yükseköğretimde uzaktan eğitim kararı alındı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteler hakkında değerlendirmelerin Nisan ayında yeniden yapılacağını açıklamıştı. Hal böyle olunca, gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı, başlayacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı 2023? YÖK SON AÇIKLAMALAR...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

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