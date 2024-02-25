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YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024
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YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), ÖSYM tarafından düzenlenen ve 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan önemli bir sınavdır. Bu sınav, İngilizce diliyle yapılan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında geçerli olup, Almanca, Arapça ve Fransızca dilleri ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında değerlendirilecektir. Adaylar ve yakınları tarafından sınav saati de büyük bir merakla beklenmektedir. Peki YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek?

YÖKDİL sınav saati ve süresi, 25 Şubat Pazar günü adaylar ve yakınları tarafından büyük bir merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, bu hafta sonunda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle belirlenen konumlarda oturumlarına katılım sağlayacaklar.

YÖKDİL SINAVI 2024 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL 1) 25 Şubat 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YÖKDİL SINAVI 2024 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

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