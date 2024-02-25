YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?

YÖKDİL sınav saati ve süresi, 25 Şubat Pazar günü adaylar ve yakınları tarafından büyük bir merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, bu hafta sonunda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle belirlenen konumlarda oturumlarına katılım sağlayacaklar.