YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), ÖSYM tarafından düzenlenen ve 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan önemli bir sınavdır. Bu sınav, İngilizce diliyle yapılan Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında geçerli olup, Almanca, Arapça ve Fransızca dilleri ise yalnızca Sosyal Bilimler alanında değerlendirilecektir. Adaylar ve yakınları tarafından sınav saati de büyük bir merakla beklenmektedir. Peki YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek?
YÖKDİL sınav saati ve süresi, 25 Şubat Pazar günü adaylar ve yakınları tarafından büyük bir merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, bu hafta sonunda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle belirlenen konumlarda oturumlarına katılım sağlayacaklar.
YÖKDİL SINAVI 2024 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL 1) 25 Şubat 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
YÖKDİL SINAVI 2024 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Van'da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- YÖKDİL puan hesaplama tablosu 2024 | YÖKDİL/1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 50-55-60-65-70-80-90 puan için kaç net yapmak gerekiyor?
- YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?