MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
MSÜ yerleri açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınavı öncesi adaylar, sınav giriş belgelerinde yer alan bilgilere odaklandı. ÖSYM tarafından duyurulan MSÜ sınav yerleri, adayların heyecanla beklediği bilgiler arasında yer alıyor. Peki 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), ÖSYM takviminde belirtilen tarihler arasında gerçekleşecek. Adaylar, sınav öncesinde önemli bir adım olarak sınav yerlerini gösteren belgenin yayımlanmasını bekliyordu. İşte 2024 MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı...
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) giriş belgeleri yayımlandı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
MSÜ 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
2024 MSÜ NE ZAMAN?
MSÜ, 3 Mart 2024 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenecek ve 10:15'te başlayacak.
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.
Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
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- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
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