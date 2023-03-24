YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kaç soru, kaç dakika? Konu dağılımı nasıl?
YÖKDİL sınavına ilişkin detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ertelenen YÖKDİL sınavı bu hafta sonu 26 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Peki YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/1 2023 Sınavı kaç soru, kaç dakika? Konu dağılımı nasıl?
YÖKDİL/1 2023 ne zaman, saat kaçta sorununun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 yıkıcı deprem felaketi sonrası ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/1 2023 Sınavı kaç soru, kaç dakika? Konu dağılımı nasıl? İşte konuya ilişkin detaylar...
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
GEÇ BAŞVURULAR BİTTİ Mİ?
YÖKDİL 1 geç başvuruları 2-6 Mart 2023 saat 23.59 itibarıyla son buldu.
YÖKDİL'DE YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürmemektedir. Bu nedenle sınavda boş soru bırakmamanız lehinize olabilir. Detaylı bilgiler için YÖKDİL 2 sınav kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ERTELEME AÇIKLAMASI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, "ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023- YÖKDİL/1sınavı yapılmayacaktır. 2023-YÖKDİL/1sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.
2023-YÖKDİL/1sınavına başvuran tüm adaylar, 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır." sözleri kullanıldı.
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- YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı kaç soru, kaç dakika? Konu dağılımı nasıl?
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