"YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile de 23 Mart 2023 saat 23.59 itibariyle son buldu. Peki, YKS geç başvuru tarihleri ne zaman 2023?