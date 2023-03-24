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YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS geç başvuru tarihleri, 2023 üniversite sınavı için normal başvuru süresini kaçıranlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle gecikme yaşanan YKS başvuruları 8 Mart saat 10.00 itibariyle başladı. Başvurular 23 Mart tarihinde sona erdi. Peki, YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"YKS 2023 başvuruları bitti mi, uzatılacak mı? YKS geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile de 23 Mart 2023 saat 23.59 itibariyle son buldu. Peki, YKS geç başvuru tarihleri ne zaman 2023?

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS geç başvuru tarihleri 27 Mart-3 Nisan arası olarak belirlendi. 8 Mart23 Mart tarihleri arasında üniversite sınavı için başvuru yapmayan adaylar 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir oturum için 115 TL olarak belirlenmişti. Tek oturuma katılacak adaylar 115, iki oturuma katılacak adaylar 230, 3 oturuma da katılacak adaylar ise 345 TL başvuru ücreti ödedi.

Normal şartlarda ÖSYM'nin tüm sınavlarında geç başvuru tarihlerinde ödenen başvuru ücretleri yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor. Ancak bu yıl geç başvuru ücretine dair bilgi henüz bulunuyor.

Diğer yandan geç başvuru ücretlerinin, başvuru süresi içerisinde yani 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.

2023 YKS SINAVI NE ZAMAN (2023 TYT, AYT VE YDT OTURUM TARİHLERİ)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakika sürecek

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürecek

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.45'te başlayan sınav 120 dakika sürecek.

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