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ALES ne zaman 2023? ALES/12,3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? ÖSYM Akademik Takvim

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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ALES ne zaman 2023? ALES/12,3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? ÖSYM Akademik Takvim

ALES sınavının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES oturumları her yıl toplam üç kez düzenleniyor. Binlerce adayın beklediği ÖSYM sınav ve başvuru takvimi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürerken adaylar, "ALES ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES için geri sayım başladı. Sınavın yapılacağı tarih araştırma konusu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için geç başvurular tamamlandı. Adaylar, ALES/1 sınavı ne zaman,hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen tarih!

ALES/1 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES/1 GEÇ BAŞVURULAR TAMAMLANDI

22 Şubat'ta başlayan ALES/1 başvuruları 1 Mart 2023'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı geç başvuruları 10-13 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

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