ALES ne zaman 2023? ALES/12,3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? ÖSYM Akademik Takvim

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES için geri sayım başladı. Sınavın yapılacağı tarih araştırma konusu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için geç başvurular tamamlandı. Adaylar, ALES/1 sınavı ne zaman,hangi tarihte? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen tarih!