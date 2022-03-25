25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
ABONE OL
YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 yılına ilikin ilk YÖKDİL sınavı 13 Mart'ta uygulandı. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleşirilen sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuçları hakkında açıklama geldi. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart'ta gerçekleştirildi. Uzun zamandır sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YÖKDİL sonuçlarının açıklanması ile birlikte puanların 5 yıl geçerli olacağı bildirildi. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mart 2022 Pazar günü uygulanan 2022 YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 29 Mart Salı günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA