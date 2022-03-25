YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...
YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 yılına ilikin ilk YÖKDİL sınavı 13 Mart'ta uygulandı. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleşirilen sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuçları hakkında açıklama geldi. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart'ta gerçekleştirildi. Uzun zamandır sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YÖKDİL sonuçlarının açıklanması ile birlikte puanların 5 yıl geçerli olacağı bildirildi. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13 Mart 2022 Pazar günü uygulanan 2022 YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 29 Mart Salı günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.
YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...
- Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? Tarih belli oldu
- Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
- İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?
- Şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM şeker fiyatı son durum
- Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet Cuma namazı kılınışı
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 25 Mart benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekimi ne zaman? 20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- Survivor'da ödül oyununu ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor 2021 Bil Bakalım ödülü ne?
- Türkiye Portekiz rövanş maçı ne zaman? Türkiye Portekiz rövanş maçı var mı, yok mu?
- İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?