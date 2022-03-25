25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
ABONE OL
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Havaların ısınması ve 2. dönemin başlamasıyla birlikte okullar ne zaman kapanacak merak konusu oldu. 2021- 2022 Eğitim yılında nisan ara tatile az bir zaman kala yaz tatili tarihi de araştırılıyor. İşte, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlanmıştı. İşte, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu dönem ilk ara tatil 15-19 Kasım'daydı. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR HANGİ TARİHTE KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü son bulacak. 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022

İlk ara tatil 15-19 Kasım 2022

Sömestr tatili 24 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022

İkincisi ara tatil 11-15 Nisan 2022

İkinci dönem 7 Şubat 2022 - 17 Haziran 2022

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA