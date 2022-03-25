Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlanmıştı. İşte, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? MEB takvimi...