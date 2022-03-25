Eğitimde metaverse dönemi geliyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hazırlıklara başlandığını duyurdu

MATEMATİK ÖĞRETMEDE DEVRİM

Matematikte öğretme yaklaşımını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili. Soyut bir alan olarak değil somut bir alan olarak öğretilsin. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir matematik yaklaşımı tasarlıyoruz. Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında farklı etkinliklerle öğrenilecek şekilde. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak. Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama matematikte istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarının da çok önemli bir şekilde etkileyecek.