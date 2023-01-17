YÖKDİL ne zaman 2023? ÖSYM YÖKDİL başvuruları başladı mı? Sınav tarihi AÇIKLANDI!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için tarih araştırmaları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminin ardından YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak? YÖLDİL başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM sınav takvimi!
2023 YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Yeni yılda YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan YÖKDİL takvimi sonrası, sınav ve başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında merak edilenler...
2023 YÖKDİL NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu.
Buna göre; YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru tarihleri şu şekilde;
2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 8 Şubat 2023 tarihinde olacak.
YKS, ALES, KPSS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM, 2023 yılında gerçekleştirilecek bazı sınavların tarihini paylaştı. YKS, ALES ve KPSS gibi sınavların tarihi netleşmese de diğer sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu.
e-YDS 1 – 28.01.2023
TR- YÖS 29.01.2023
e-YDS 2 – 18.02.2023
MEB-EKYS - 05.03.2023
YÖKDİL 1 - 12.03.2023
MSÜ – 19.03.2023
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- YÖKDİL ne zaman 2023? ÖSYM YÖKDİL başvuruları başladı mı? Sınav tarihi AÇIKLANDI!
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