YÖKDİL ne zaman 2023? ÖSYM YÖKDİL başvuruları başladı mı? Sınav tarihi AÇIKLANDI!

2023 YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Yeni yılda YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan YÖKDİL takvimi sonrası, sınav ve başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında merak edilenler...

2023 YÖKDİL NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu.