İstanbul’da karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman, erken mi dağıtılacak? KARNE SAATLERİ!

Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala karne günüyle ilgili detaylar, öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi son ders zilinin çalmasının ardından 15 günlük tatile girecek. Şubat tatili öncesi binlerce öğrenci, karnelerin verileceği saati merak ediyor. İşte, ortaokul, ilkokul, lise karneleri hakkında merak edilenler...

2023 KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Karnelerin verileceği saat okuldan okula değişse de öğle saatlerinde verileceği öngörülüyor.