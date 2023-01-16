İstanbul'da karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman, erken mi dağıtılacak? KARNE SAATLERİ!
Yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala karne günü tarihi merak konusu oluyor. "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. İşte, lise, ortaokul ve ilkokulda karnelerin verileceği tarih ile ilgili merak edilenler...
Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala karne günüyle ilgili detaylar, öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi son ders zilinin çalmasının ardından 15 günlük tatile girecek. Şubat tatili öncesi binlerce öğrenci, karnelerin verileceği saati merak ediyor. İşte, ortaokul, ilkokul, lise karneleri hakkında merak edilenler...
2023 KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Karnelerin verileceği saat okuldan okula değişse de öğle saatlerinde verileceği öngörülüyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
KARNELER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?
Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı.2022-2023 yılı ilk dönemi 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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- İstanbul'da karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman, erken mi dağıtılacak? KARNE SAATLERİ!
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