"AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından pandemi döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi sınavları çevrimiçi olarak yapılıyor. Son olarak birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden düzenlendi. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?