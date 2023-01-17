AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?
"AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Liselerde eğitimlerini sürdüren öğrenciler için 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?
"AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından pandemi döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi sınavları çevrimiçi olarak yapılıyor. Son olarak birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden düzenlendi. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?
AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
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- AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, belli oldu mu?
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