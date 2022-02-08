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YÖKDİL geç başvuru ücreti! 2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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YÖKDİL geç başvuru ücreti! 2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022! YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? Yabancı dil sınavı olan YÖKDİL’e giriş yapacak adaylar geç başvuru ücreti ve başvuru tarihleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. YÖDİL sınavı için 21-31 Ocak tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek. YÖKDİL geç başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022! YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuru tarihi gündemde araştırılan konuların başında geliyor. ÖSYM, 2022-YÖKDİL/1 geç başvuru gününü 8 Şubat 2022 olarak açıklamıştı. Peki; YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022-YÖKDİL/1 geç başvuru gününü 8 Şubat 2022 olarak açıkladı. Geç başvuru gününde başvuru yapıldığı takdirde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor.

Başvuru, ÖSYM'nin internet adresindeki "ÖDEMELER" kısmından kredi veya banka kartı ile gerçekleştirilebilir. Başvuruyu, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden yapabilirsiniz.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2131 Ocak tarihleri arasında alınan YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi 8 Şubat. Sınavın başvuru ücreti 185 TL. Ancak geç başvuru gününde, normal ücretin yüzde 50 arttırımla ödeniyor.

Geç başvuru gününde ücret ödemesi bankalardan yapılmamalı. 8 Şubat geç başvuru gününde başvuru yapan ancak ödemesini gerçekleştirmeyen adayların başvuru bilgileri silinir.

YÖKDİL sınav ücreti ÖSYM'nin e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ÖDEMELER" alanından gerçekleştirilir. Ödeme TL ile yapılır. 8 Şubat'ta başvuru yapacak adayların sınav ücretini tamamlamadan önce teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak saklamaları tavsiye ediliyor.

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