YÖKDİL geç başvuru ücreti 2022! YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuru tarihi gündemde araştırılan konuların başında geliyor. ÖSYM, 2022-YÖKDİL/1 geç başvuru gününü 8 Şubat 2022 olarak açıklamıştı. Peki; YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?