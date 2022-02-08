Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. İşte, engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?