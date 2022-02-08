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Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?

Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu. Atama takvimini merak edenler detayları merak ediliyor. İşte, engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?

Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. İşte, engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?

ENGELLİ ATAMALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında "Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle engelli atamalarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile engelli atamalarının ertelendiği duyuruldu.

ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfası üzerinden yapılan açıklamada

"8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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