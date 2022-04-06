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YÖKDİL bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulanacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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YÖKDİL bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulanacak

Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak. Elektronik YÖKDİL 14 Mayıs'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek - Adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri önceden tanıması ve sisteme yatkınlık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandı.

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