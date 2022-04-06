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MEB'den velilere "LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin" uyarısı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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MEB’den velilere LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav bilgileri, 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek.

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