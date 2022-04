✍2 bin öğrenciye burs müjdesi geldi! 🔊TÜBİTAK STAR başvuru şartları 2022! 👉TÜBİTAK STAR başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

T├ťB─░TAK STAR BA┼×VURU ┼×ARTLARI 2022 NELERD─░R?

Ba┼čkkan Erdo─čan'─▒n a├ž─▒klamas─▒n─▒n ard─▒ndan T├ťB─░TAK, programla ilgili iki yeni ├ža─čr─▒ a├žt─▒. STAR program─▒n─▒n lisans ├ža─čr─▒s─▒ ile ├╝niversiteye giri┼č s─▒ralamas─▒ 100 bin ve alt─▒nda yer alan ├Â─črencilerden not ortalamas─▒ 2.0 ve ├╝st├╝ olanlar, ├╝niversiteye giri┼č s─▒ralamas─▒ 100 bin ve 150 bin aras─▒nda olan ├Â─črencilerden not ortalamas─▒ 3.0 ve ├╝st├╝ olanlar, ├╝niversiteye giri┼č s─▒ralamas─▒ 150 bin ve 200 bin aras─▒nda olan ├Â─črencilerden not ortalamas─▒ 3.5 ve ├╝st├╝ olanlar aras─▒ndan ┼čartlar─▒ sa─člayan 2 bin ├Â─črenci desteklenecek.