YÖKDİL BAŞVURU EKRANI | 2023 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı mı? Nereden, nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti NE KADAR, KAÇ TL?
YÖKDİL başvuruları 25 Ocak 2023 itibarıyla başladı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvurularına ilişkin detaylar adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava girerek belirli bir başarı elde etmeyi hedefleyen öğrenciler arama motorlarında "YÖKDİL başvurusu nereden nasıl yapılır?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte 2023 YÖKDİL/1 başvuru ekranı...
YÖKDİL başvuruları ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. 25 Ocak 2023 itibarıyla başvuruları başlayan YÖKDİL/1 sınavına ilişkin arama motorlarında öğrenciler, "YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar sürecek?" "YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 2023 YÖKDİL/1 başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvurusu nereden nasıl yapılır?
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru tarihleri şu şekilde;
2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 8 Şubat 2023 tarihinde olacak.
2023 YÖKDİL NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2023 YÖKDİL/1 sınavı 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR KAÇ TL?
2023 YÖKDİL sınavı başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.
YDS, ALES, YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM, 2023 yılında gerçekleştirilecek bazı sınavların tarihini paylaştı. YDS, ALES ve YÖKDİL gibi sınavların tarihi netleşmese de diğer sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu.
e-YDS 1 – 28.01.2023
e-YDS 2 – 18.02.2023
MEB-EKYS - 05.03.2023
YÖKDİL 1 - 12.03.2023
MSÜ – 19.03.2023
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