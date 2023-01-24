"KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?" sorularının evapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre belli olacak olan KPSS oturumu için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?