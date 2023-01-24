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KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?

"KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi için gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından KPSS sınavlarının 2023 takvimine eklenmesi bekleniyor. Peki, KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?

"KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?" sorularının evapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre belli olacak olan KPSS oturumu için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, KPSS sınav başvuruları ne zaman 2023? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?

2023 KPSS NE ZAMAN?

Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte, yayımlanan ilk takvim gündeme geldi. ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın KPSS sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan tarihlerde yayımlanan ilk takvimin baz alınacağı düşünülüyor.

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