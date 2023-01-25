Hafızlık sınav SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2023 Hafızlık Sınav Sonuçları nereden öğrenilir?
Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 02-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 1. dönem hafızlık sınavı ile ilgili aratılmalar hız kazandı. Adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek haberi beklerken bir yandan da detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı adaylar tarafından merak ediliyor. Hafızlık belgesi almaya hak kazanmak için emek veren adaylar sınav sonuçları için gözlerini Diyanet'e çevirdi. Peki 2023 hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu nereden öğrenilir?
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
15. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2-13 Ocak'ta gerçekleştirilen 2023 1. dönem hafızlık sınav sonuçları 30 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.
BARAJ PUANI KAÇ?
Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.
HAFIZLIK BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?
Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların "Hafızlık Belgeleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.
HAFIZLIK SINAVI NEDİR?
Hafızlık Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşların hafızlık belgeleri alabilmeleri için gerçekleştiriliyor.
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