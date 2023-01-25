Hafızlık sınav SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2023 Hafızlık Sınav Sonuçları nereden öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı adaylar tarafından merak ediliyor. Hafızlık belgesi almaya hak kazanmak için emek veren adaylar sınav sonuçları için gözlerini Diyanet'e çevirdi. Peki 2023 hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu nereden öğrenilir?

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

15. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.