AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavları olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Bütünleme sınavının 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Bu sınavların online mı yüz yüze mi olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? İşte, binlerce öğrencinin giriş yaptığı sınavla ilgili merak edilen bilgiler!
AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için güzel bir duyuru geldi. AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının nasıl yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; sınavların 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI YÜZ YÜZE Mİ ONLİNE MI OLACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
AUZEF telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUR?
Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.
Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.
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- AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
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