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Haberler Eğitim Haberleri YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...

YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...

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Giriş Tarihi: 19.06.2022
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YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...

YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından son dakika olarak duyrulacak soru ve cevap anahtarı ile adaylar puanlarını hesaplayacak. Bunun neticesinde öğrenciler hayal ettikleri üniversiteler için terichte bulunacak. Peki, YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...

YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2022 3 oturum halinde 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Adaylar sınav sonrasında tercih tarihi için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl rekor seviyede başvurunun yapıldığı YKS'ye geçtiğimiz yıla göre 650 bin fazla kişi girdi. Adaylar sınav sonrası "Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Geçtiğimiz yıl YKS sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 1 ay sonra açıklanmıştı. Bu yıl sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor. Buna göre tercihlerin de ağustos ayının ilk haftası başlayacağı öngörülüyor.

3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

Bu yıl üniversite sınavlarına rekor başvuru yapıldı. YKS 2022 en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla oldu.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT'deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.

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